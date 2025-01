Em Amapá, presidente da Câmara atrasa novas eleições e permanece no comando

Presidente Professora Ivanete (SD) já deveria ter convocado o novo pleito após decisão judicial

Por PEDRO SILVA PESSOA

A Câmara Municipal de Amapá, município a 310 km de Macapá, enfrenta um período de instabilidade política e jurídica. Desde 14 de janeiro, a presidente interina, vereadora Professora Ivanete (SD, tem sido alvo de críticas por descumprir uma ordem judicial que determinava a realização de eleições para a mesa diretora em até 10 dias, contados a partir de 3 de janeiro de 2025. O prazo expirou no dia 13.

Fontes próximas ao caso apontam que a liminar que permitiu a permanência de Ivanete no cargo interinamente foi utilizada como estratégia para estender indevidamente sua gestão. Em vez de convocar as eleições, conforme exigido pela Justiça, a vereadora permanece no comando, suscitando acusações de manipulação do processo democrático e controle irregular do legislativo municipal.

Especialistas em direito administrativo têm criticado duramente a postura de Ivanete.

“Ao desrespeitar uma ordem judicial e prolongar sua permanência no cargo, ela compromete a credibilidade do legislativo e demonstra desprezo pelas instituições democráticas e pelo Estado de Direito”, afirmou um jurista. A conduta é amplamente interpretada como ato de má-fé, podendo configurar abuso de poder.

A eleição foi suspensa no dia 1º de janeiro por determinação do juiz Luiz Vercosa, da Vara Única de Amapá. O magistrado entendeu que a eleição não teve publicação de edital com regras do processo, entre outras irregularidades. O episódio gerou indignação na população local, que clama por medidas imediatas.

“Isso é um desrespeito à legalidade e à moralidade pública. A Câmara Municipal não pode ser tratada como patrimônio pessoal. Exigimos que a Justiça tome providências urgentes”, declarou um morador.