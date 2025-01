Em Amapá, vereadores devolvem salários pagos irregularmente

Pagamentos foram feitos pela presidente interina que foi destituída do cargo pela justiça

Por PEDRO SILVA PESSOA

Quase 1 mês após o início da nova legislatura, a Câmara Municipal de Amapá, a 310 km de Macapá, segue sem uma mesa diretora constituída. A presidente interina, Professora Ivanete Alves Ferreira (SD), foi destituída por decisão do juiz Marck William Madureira da Costa, que destacou manobras para prolongar seu mandato ao marcar a eleição apenas para 17 de fevereiro, contrariando o regimento interno.

Na decisão, o juiz apontou que Ivanete apenas publicou o edital no dia 17 de janeiro, marcando o pleito para um mês depois. O magistrado considerou a atitude uma afronta ao processo democrático, afirmando que a vereadora “comprometeu a credibilidade do legislativo e desrespeitou as instituições democráticas”.

Com a decisão de destituição, o vereador Maurício de Oliveira Sucupira (UB), o segundo mais velho da Casa, foi nomeado presidente interino. Ele tem o prazo de 48 horas para publicar um novo edital (a partir de terça), marcando a eleição para, no máximo, dois dias (úteis) após a publicação.

A situação gerou indignação entre a população, que acusa a ex-presidente interina de tratar a Câmara como “patrimônio pessoal”. Mesmo destituída, Ivanete realizou o pagamento dos funcionários da Câmara, ato considerado irregular pela oposição.

Em resposta, dos 9 vereadores, cinco anunciaram a devolução dos valores recebidos em juízo: Dr. Roberta (PDT), Erik Muniz (MDB), Rosely Piris (PDT), Joynne Cambraia (REP) e Marcelino Sucupira (PCdoB).

Até ontem (22), o novo presidente interino, vereador Maurício de Oliveira Sucupira, convocou a nova eleição para amanhã, às 19h30. Por enquanto, apenas uma chapa de inscreveu, encabeçada por Dr Roberta (presidente), Joyanne Cambraia (vice-presidente) e Erick Muniz (secretário-geral).