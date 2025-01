Em área de ponte do interior, polícia descobre bicho-preguiça comprado por R$ 20

Caso ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um bicho-preguiça foi resgatado pela Polícia Civil do Amapá, em Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá, após ser encontrado dentro de uma residência. A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia (1ª DPLJ), que identificou a compra do animal por R$ 20.

O animal foi descoberto na terça-feira (14), quando agentes faziam diligências no Bairro Santarém, em uma área de ponte.

A moradora da casa admitiu ter adquirido o animal silvestre sem a devida licença e foi autuada pelo artigo 29 da Lei nº 9.605/98, que proíbe a posse de espécimes da fauna brasileira sem autorização legal.

Após ser resgatado pela polícia, o bicho-preguiça foi levado à delegacia. A Associação Amor de Bicho, que há quatro anos atua na proteção de animais domésticos e silvestres no Amapá, foi acionada para acompanhar a devolução da preguiça ao seu habitat natural.