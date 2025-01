Em clima de harmonia com vereadores, DaLua e Furlan dialogam sobre prioridades

Encontro ocorreu na sala de reuniões do Palácio Municipal Laurindo Banha.

Por RODRIGO DIAS

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro DaLua (UB), sua mesa diretora e os demais vereadores, participaram de uma visita institucional ao prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), na manhã desta segunda-feira (13).

A imprensa foi convidada para o evento, no entanto, participou apenas dos primeiros momentos do encontro, ocorrido na sala de reuniões no Palácio Laurindo Banha. Depois que os jornalistas fizeram imagens e sonoras com o presidente da CMM e o prefeito, foram convidados a se retirar.

DaLua disse que espera muito diálogo, temperança, pacificação e conciliação. Também destacou que a Câmara precisa do prefeito e o prefeito precisa da Câmara e “o povo precisa dos dois juntos por Macapá”.

“Com o encontro, é possível inaugurar uma série de diálogos, inaugurar um tempo onde você vai ter harmonia, mas vai ter independência, onde a prefeitura faz a parte dela e a câmara faz a sua parte e sem criar ambientes para constranger ou dificultar o trabalho do gestor municipal e sempre, também, dando atenção pra sociedade que vai ter no seu vereador, no seu representante, aquilo que é de melhor, que é a fiscalização”, pontuou.

Na reunião de alinhamento, Furlan parabenizou o resultado das urnas e anunciou Bruno Igreja, como seu líder de governo na CMM. Enfatizou que a casa de leis teve um papel muito importante e promissor para a evolução da cidade.

“A gente tem uma forma de trabalhar que ficou muito clara com a presença dos vereadores, com a participação de todos os vereadores. Vou dar um exemplo: no último mandato aprovamos duas operações de crédito e com as emendas impositivas também executamos políticas públicas em conjunto com os vereadores, então, é dessa forma que a gente quer seguir nesse novo mandato”, explicaram o prefeito.

Perguntado sobre a mesa diretora da CMM ser composta por vereadores que são de partidos de oposição, Furlan esclareceu:

“Todos foram eleitos para cuidar do povo de Macapá. Eu sempre defendo que as bandeiras políticas devem permanecer nos palanques, então, com muita calma, muita tranquilidade, muita sabedoria, vamos receber os vereadores e discutir as políticas para Macapá”, finalizou.