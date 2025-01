Em possível acerto de contas, dupla invade casa e mata homem de 21 anos no quarto

Crime ocorreu no Bairro Ipê, zona norte de Macapá. Assassinos chegaram ao local de motocicleta.

Por JAIR ZEMBERG

Sandro da Silva Miranda, de 21 anos, conhecido como “Sandrinho”, foi morto a tiros dentro de sua casa na área de invasão do Bairro Ipê, zona norte de Macapá, nesta segunda-feira (6). O crime, que ocorreu no quarto da vítima, é investigado como um possível acerto de contas relacionado ao envolvimento de Sandrinho com uma facção criminosa.

De acordo com o relato de uma irmã da vítima, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta de cor e placa não identificadas. Um deles vestia calça jeans e camisa cinza, enquanto o outro usava uma camisa do Flamengo, calça jeans, era baixo, forte e carregava uma mochila.

A motocicleta foi estacionada a poucos metros da casa, e os criminosos caminharam até o local. Sem hesitar, invadiram a residência, foram diretamente ao quarto onde Sandrinho estava e dispararam contra ele. Após o crime, fugiram rapidamente, tomando destino desconhecido.

O SAMU foi acionado e confirmou o óbito no local. A perícia da Polícia Científica constatou que Sandrinho foi atingido por pelo menos três disparos. Policiais militares e civis da Delegacia de Homicídios estiveram no local para dar início às investigações.

O corpo de Sandro foi removido ao Departamento de Medicina Legal (DML) para os procedimentos de necropsia.

De acordo com informações preliminares, Sandrinho seria integrante de uma facção criminosa e tinha passagem pela polícia por roubo. A principal linha de investigação aponta para um acerto de contas como motivação para o homicídio, reforçado pelo histórico da vítima e pela forma como o crime foi executado.