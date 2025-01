Em Tartarugalzinho, Bruno inicia pavimentação de 10 ruas em bloquetes

Da REDAÇÃO

Nesta segunda-feira (13) foi assinada a ordem de serviço que oficializa o início das obras de pavimentação em bloquete, drenagem e calçamento em 10 ruas da cidade de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá. O projeto contempla 3 km de pavimentação, financiados por uma emenda do senador Davi Alcolumbre (UB), e promete transformar a infraestrutura urbana, trazendo mais conforto e dignidade aos moradores.

“Essa obra é mais do que pavimentação; é respeito e compromisso com as famílias de Tartarugalzinho. Agradecemos ao senador Davi Alcolumbre, que atendeu ao nosso pedido e garantiu os recursos necessários. O trabalho em conjunto sempre traz resultados que transformam a realidade das pessoas”, resumiu o prefeito Bruno Mineiro (UB).

“Essas 10 ruas que serão pavimentadas representam um salto na mobilidade urbana e na qualidade de vida da nossa população. Estamos eliminando transtornos causados pela lama no inverno e pela poeira no verão, garantindo mais dignidade e valorização das nossas áreas residenciais”.

As obras incluem ainda a construção de calçadas e a instalação de um sistema de drenagem eficiente, que resolverá problemas históricos de alagamentos em algumas das ruas contempladas.

“Nosso trabalho não para por aqui. Seguiremos buscando mais investimentos e lutando para transformar cada vez mais nossa cidade em um lugar melhor para todos”.