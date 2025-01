Embarcação da rota Amapá-Pará é atacada por ratos d’água; passageiros relatam pânico

Caso ocorreu na noite deste sábado (11), na localidade conhecida como Morcego, próximo ao Furo do Moura, no estado do Pará.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A ferry boat São Pedro, que realiza a rota entre Santana, no Amapá, e Gurupá, no Pará, foi alvo de um assalto na noite deste sábado (11). A ação aconteceu por volta das 22h, quando a balsa passava nas proximidades da localidade do Morcego, próximo ao Furo do Moura. Os chamados “ratos d’água” ou “piratas” invadiram a embarcação, gerando momentos de terror entre os passageiros.

Segundo relatos, os criminosos abordaram o ferry boat de maneira violenta, rendendo passageiros e seguranças com disparos. Dois passageiros teriam sido baleados nas pernas pelos bandidos.

O proprietário da embarcação, que não estava a bordo no momento do crime, informou que os assaltantes desligaram o sistema de internet para isolar a comunicação. Apesar disso, alguns passageiros conseguiram utilizar as redes sociais antes da interrupção.

“Estou na balsa do Café, a gente foi assaltado. Houve muito tiro, muita gente ferida aqui”, relatou uma passageira em vídeo compartilhado online.

De acordo com Merinaldo Souto, dono da ferry, os criminosos quebraram o circuito de câmeras, jogaram os HDs com as gravações no rio e roubaram dinheiro, celulares e outros pertences dos passageiros. Além disso, tentaram encalhar a embarcação, forçando os motores e cortando cabos de força.

“Eles tentaram jogar a ferry nos bancos de areia, forçando bastante os motores. Cortaram cabos na tentativa de dificultar a viagem. Ficaram cerca de uma hora e meia a bordo, agindo com violência e roubando os passageiros”, explicou Merinaldo.

Após a fuga dos assaltantes, a tripulação conseguiu restabelecer o sinal de internet e comunicar o ocorrido às autoridades. Apesar dos danos, a viagem seguiu, lentamente, em direção a Gurupá.

“Podem ficar tranquilos, está tudo bem. Eles já liberaram a gente. Estamos indo para Gurupá bem devagar, porque os motores foram forçados, mas não vamos voltar para Macapá”, informou outro passageiro em publicação nas redes sociais.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.