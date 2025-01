Empresa norte-americana apresenta proposta para comprar Grupo Jari Celulose

Faixa de protesto fixada por trabalhadores da Jari em dezembro de 2024: pedido de empresa americana foi feito no processo de recuperação judicial do grupo

Por SELES NAFES

Uma proposta de aquisição do Grupo Jari Celulose, empresa que está em processo de recuperação judicial, foi apresentada pela Rydex Real Estate Investments LLC, empresa norte-americana registrada no estado de Delaware, EUA. O pedido de avaliação da compra foi protocolado na Vara Cível Distrital de Monte Dourado, na Comarca de Almeirim, no Pará, onde tramita o processo de recuperação judicial da Jari Celulose.

De acordo com o documento enviado à Justiça, a Rydex demonstrou interesse na aquisição total das ações da controladora Saga Investimento e Participações do Brasil S/A, que é a proprietária das empresas do Grupo Jari. A operação inclui a negociação das condições financeiras, como o pagamento de dívidas relacionadas ao processo de recuperação judicial e a reestruturação do passivo após auditoria detalhada.

A proposta prevê que qualquer alteração no controle acionário do grupo devedor seja submetida à autorização judicial. A Rydex destacou que, devido à complexidade e ao vulto do processo de recuperação judicial, é essencial assegurar transparência e segurança jurídica no processo de análise pela Justiça.

O advogado da Rydex, Luciano de Pellegrin Barzotto, ressaltou na petição que o planejamento financeiro está alinhado às exigências legais e será submetido às bases negociadas para a continuidade operacional e recuperação do grupo. Há uma estimativa não oficial de que a Jari deva mais de R$ 1 bilhão.

Crise e impacto social

A situação financeira do Grupo Jari tem sido motivo de grande preocupação no Vale do Jari, onde ficam os município de Laranjal e Vitória do Jari (AP), além de Almeirim (PA). Funcionários da empresa estão há meses sem receber salários, conforme relatado pelo portal SelesNafes.Com. Além disso, o cenário de incerteza econômica tem gerado apreensão entre fornecedores e trabalhadores.

A eventual aquisição pela Rydex Real Estate pode representar uma oportunidade para reverter o quadro crítico, embora o desfecho ainda dependa da avaliação e autorização judicial.