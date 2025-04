Empresária vendia cetamina a usuários de drogas, diz polícia

514 frascos de Cetamina avaliados em R$ 230 mil foram apreendidos na operação da Polícia Civil do Amapá.

Uma empresária de 34 anos, dona de um Pet Shop, foi presa pela Polícia Civil do Amapá acusada de vender Cetamina a usuários de drogas – produto químico de venda controlada e que é usado ilicitamente por traficantes na fabricação de drogas sintéticas.

Na ação, ocorrida na terça-feira (7), na zona sul de Macapá, também foram capturados três dependentes químicos que, segundo o delegado Kleyson Fernandes, eram clientes da investigada.

Entre os presos está um detento que usava tornozeleira e estava com a prisão decretada por descumprimento de ordem judicial.

“Nós conseguimos identificar três usuários que estavam fazendo uso dessa substância, que tinha sido adquirida junto à empresária, e ao verificar a documentação deles, observamos que um deles estava com mandado de prisão pela prática de um crime de roubo, estava usando tornozeleira eletrônica, mas descumpriu as condições”, reforçou o delegado.

A suspeita não teve o nome divulgado. Na casa dela, localizada no Bairro Fazendinha, os agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes apreenderam 514 frascos do anestésico, que era vendido de forma ilícita.

Contudo, o que mais chamou a atenção da autoridade policial foi o preço da Cetamina. Cada unidade com 50 ml do produto era comercializada no mercado negro por até R$ 450. Esse valor e a quantidade de frascos apreendidos na operação, 514, dá uma estimativa do alto lucro com as vendas consideradas indiscriminadas. A carga apreendida ontem é avaliada em torno de R$ 230 mil.

“O combate às drogas sintéticas vem ocorrendo desde o ano passado de forma mais intensa aqui no Amapá. Foi quando a Polícia Civil conseguiu observar um crescente uso e disseminação dessas drogas sintéticas, sobretudo em festas eletrônicas. Então, de setembro até a presente data, conseguimos efetuar mais de 10 prisões de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas sintéticas como o MD”.

O delegado esclareceu que a empresária capturada na ação tem autorização para comercializar a substância, contudo, isso estava ocorrendo de forma indiscriminada e fora do previsto em lei, segundo as investigações.

“Ela tem autorização para realizar a venda desses tipos de substâncias, mas o que estava sendo feito era um tráfico ilício. Ela estava vendendo de forma indevida e legal, fornecendo a pessoas, sobretudo usuários de drogas, que procuravam a aquisição para fins de uso recreativo, a fim de se drogar”.

Segundo ele, além de tráfico de drogas, há indícios de outros crimes como lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Kleyson Fernandes também destacou grau de periculosidade da cetamina.

“Na verdade, se trata de um anestésico utilizado tanto em pessoas, como para uso veterinário. E quando utilizado como droga em pessoas, pode causar diversas complicações de saúde, paradas cardíacas imediatas, dentre outras complicações. Por si só, a cetamina já é um produto perigoso e, portanto, controlado, um produto controlado previsto na portaria 344 da Anvisa. A venda, a aquisição é feita de forma restrita a determinadas pessoas que trabalham, sobretudo, com a realização de procedimentos cirúrgicos em animais e pessoas, mas também tem esse viés por parte da utilização dos traficantes de drogas sintéticas”, alertou.

A previsão é que hoje (9) pela manhã ocorram as audiências de custódia dos investigados na operação.