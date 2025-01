Empresário amapaense é encontrado morto em Florianópolis

De acordo com informações divulgadas pela PM de Santa Catarina, a vítima estava amarrada

Compartilhamentos

Por JONHWEINE SILVA, de Santana

O corpo do empresário amapaense José Walter Pacheco foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13), em um ramal que dá acesso ao Bairro dos Ingleses, em Florianópolis (SC). Segundo informações da Polícia Militar catarinense, a vítima estava amarrada e apresentava sinais de violência, especialmente feridos na cabeça.

Walter Pacheco, conhecido popularmente como “Waltinho”, era uma personalidade bem conhecida no Amapá, onde atuou em diversos ramos empresariais. Ele chegou a comandar a então TV Santana (Canal 42), exercendo a função de diretor-geral.

Há cerca de cinco anos, Waltinho havia se mudado para Florianópolis.

A morte do empresário, que possui características de execução, está sendo investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina. O celular da vítima foi encontrado pelas autoridades, indicando sua última localização na cidade de Londrina (PR). Ainda de acordo com informações preliminares, ele teria ido a uma padaria por volta das 8h30 próximo do local onde o corpo foi encontrado.

Walter Pacheco era economista e pai de três filhos: Natália, Danilo e Neto. Seu corpo será transladado para Macapá, onde familiares e amigos prestarão as últimas homenagens.