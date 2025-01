Equatorial alerta sobre risco de acidentes durante as chuvas

Equipamentos elétricos molhados ou fios desencapados em áreas alagadas representam riscos

A Equatorial do Amapá fez uma série de alertas sobre possíveis acidentes durante as intensas chuvas no Amapá, especialmente nos meses de março e abril. O aumento na incidência de descargas atmosféricas torna essencial a adoção de medidas preventivas para garantir a segurança da população.

A distribuidora enfatiza a importância de manter as instalações elétricas em boas condições, recomendando inspeções realizadas por eletricistas qualificados. Problemas como fios desencapados em áreas alagadas podem representar um perigo significativo.

Entre as orientações destacadas estão:

Equipamentos elétricos molhados : Não devem ser utilizados em hipótese alguma, pois aumentam o risco de choques elétricos.

Alagamentos : Se a água alcançar o nível das tomadas, desligue imediatamente o disjuntor para evitar acidentes.

Prevenção em dias de chuva : Antes de sair de casa, desconecte da tomada aparelhos como televisores, computadores e ventiladores para protegê-los contra danos causados por tempestades.

Evite contato perigoso: Não se aproxime de cercas elétricas, árvores, postes ou estruturas metálicas durante tempestades.

“É fundamental buscar abrigo seguro e se afastar de locais abertos como campos de futebol, piscinas e lagos”, adverte a executiva de Segurança Jordânia Sousa.

Dicas de segurança em resumo

Desconecte aparelhos eletrônicos durante tempestades com raios.

Não manuseie equipamentos elétricos com o corpo molhado ou pés descalços.

Faça manutenção de aparelhos molhados antes de usá-los novamente.

O que fazer em casos de acidentes?

Se alguém sofrer uma descarga elétrica:

Mantenha a calma. Não toque na vítima. Desligue o disjuntor ou a fonte de energia, se possível. Acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 e o SAMU pelo 192. Para incidentes envolvendo a rede de distribuição, contate a Central de Atendimento da CEA Equatorial no 0800 096 0196.