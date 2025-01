Equatorial anuncia desligamentos em 4 cidades e faz alerta

A empresa fez um alerta aos usuários sobre cuidados durante o trabalho de manutenção

A CEA Equatorial do Amapá anunciou neste sábado (4) a realização de manutenções na rede elétrica em várias cidades do estado entre os dias 7 e 10 de janeiro. As ações incluem a troca de postes e serviços em transformadores, buscando garantir maior confiabilidade no fornecimento de energia e reduzir interrupções. A empresa fez um alerta sobre cuidados com a segurança durante os trabalhos.

As cidades contempladas nesse período incluem Macapá, Calçoene, Vitória do Jari e Santana. Os trabalhos têm como objetivo não apenas corrigir problemas na rede, mas também realizar manutenção preventiva para melhorar a qualidade do serviço oferecido à população.

Ações Programadas

Em Macapá, serviços ocorrerão no bairro Jardim América e no Conjunto Habitacional Açucena, abrangendo áreas como a Avenida Floresta e blocos específicos do conjunto residencial.

Calçoene terá duas intervenções no Centro, enquanto Vitória do Jari receberá melhorias na estrada que conecta Laranjal do Jari à cidade, próxima ao Ramal da CADAM.

Já em Santana, os trabalhos se concentrarão no bairro Acquavile, na Travessa Manoel Valente dos Santos.

Os moradores das áreas afetadas são previamente notificados para que possam se organizar durante os desligamentos. A CEA Equatorial reforça que, por segurança, ninguém deve manusear a rede elétrica enquanto os trabalhos estiverem sendo realizados, pois a energia pode ser restabelecida antes do horário previsto.

Confira a Programação

Macapá (Jardim América) – 07/01, das 08h30 às 11h30

Local: Avenida Floresta, Travessa Santa Fé, Pau Brasil e Bosque.

Calçoene (Centro) – 07/01, das 08h às 15h30

Local: Avenida FAB, Rua Anália Pantaleão e Avenida Lúcio Sarmento.

Calçoene (Centro) – 07/01, das 10h às 15h30

Local: Rua Ossemir Alves Sarmento e Avenida Coaracy Sobreiro Barbosa.

Macapá (Conjunto Açucena) – 07/01, das 13h30 às 16h30

Local: Blocos 01, 03, 04 e 05 da Quadra 09.

Vitória do Jari – 09/01, das 09h30 às 16h20

Local: Estrada de Laranjal para Vitória, próximo ao Ramal da CADAM.

Santana (Acquavile) – 10/01, das 08h30 às 15h

Local: Travessa Manoel Valente dos Santos.

Para informações atualizadas sobre desligamentos, acesse o site da CEA Equatorial na aba “Desligamento Programado”. Caso surjam demandas emergenciais, os serviços programados podem ser adiados temporariamente.