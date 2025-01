Estimulada pelo réveillon, rede hoteleira do Amapá faz planos para o Carnaval

Vice-presidente da ABIH, Rafael Jucá, revelou aquecimento do setor com hotéis ampliando e contratando mão de obra

Por SELES NAFES

A região metropolitana de Macapá possui 32 hotéis com cerca de 3 mil leitos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Estimulada pelo sucesso do réveillon 2025 realizado pelo governo, que atraiu cerca de 32 mil visitantes ao Amapá, a rede hoteleira já faz planos para o Carnaval, em março. Em entrevista ao Portal SN, o vice-presidente da entidade, Rafael Jucá, deu detalhes da estratégia que os hotéis estão adotando para recepcionar os turistas durante a folia, e revelou pedidos feitos por Roberto Carlos no hotel onde ele ficou hospedado.