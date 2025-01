Ex-funcionário da CSA é indiciado por enganar clientes

Da REDAÇÃO

A Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes concluiu a investigação que resultou no indiciamento de um ex-funcionário da CSA pelo crime de estelionato. O caso envolve a cobrança indevida de mais de R$ 1,5 mil de quatro usuários, com falsas promessas de regularização de débitos.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, os crimes ocorreram em outubro do ano passado. O ex-funcionário teria solicitado os valores diretamente aos clientes, mas não os repassou à concessionária. Como resultado, as vítimas enfrentaram cobranças duplicadas e interrupções no fornecimento de água.

Durante o interrogatório, o indiciado confessou ter recebido os valores, mas não apresentou evidências de que o dinheiro foi destinado à empresa. O acusado já está preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde responde outro processo pelo crime de receptação.

Desta vez, ele indiciado em quatro inquéritos policiais por estelionato. O delegado Felipe Rodrigues também solicitou a prisão preventiva dele para evitar a repetição de práticas semelhantes.