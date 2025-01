Ex-presidente da Alap é pressionado a deixar partido

Desafeto de Vinicius Gurgel, Kaká Barbosa perdeu prestígio e espaço dentro do PL

Por SELES NAFES

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), deputado estadual Kaká Barbosa, não é mais bem-vindo no Partido Liberal e deve deixar a legenda nos próximos dias. O Portal SN apurou com fontes do partido que o ex-todo poderoso da Alap rompeu em definitivo com o manda chuva do PL, o deputado federal Vinicius Gurgel.

A corda entre os dois começou a arrebentar no fim de 2021, nos bastidores da indicação de uma vaga de conselheiro no TCE. Kaká teria apoiado a indicação de Marília Góes em vez de Luciana Gurgel. Na época, as duas eram deputadas estaduais. A ex-primeira dama do Amapá acabou vencendo a disputa e foi nomeada conselheira de contas em fevereiro de 2022.

Nos últimos 3 anos, Kaká foi desidratando aos poucos dentro do PL. No ano passado, o filho dele, Dudu Barbosa, teve legenda, mas não teve apoio do partido na campanha a vereador. Ele não conseguiu se eleger e foi desligado do partido.

Ao que tudo indica, Vinicius Gurgel conseguiu apoio da executiva nacional do partido para que Kaká se sinta convidado a abandonar o partido. Se permanecer, não terá apoio para se candidatar à reeleição.