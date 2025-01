Faccionado que morreu em tiroteio com a PM havia executado usuário de drogas

A vida de crimes de Morcego acabou nesta terça (14) quando ele e mais 9 faccionados saíram da zona norte para matar rivais na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O faccionado que morreu na tarde desta terça-feira (14) em troca de tiros com o 1º Batalhão e apoio da Força Tática da PM no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá, foi identificado como Lucas Pires dos Santos, “o Morcego”, de 21 anos, apontado como autor da execução do usuário de drogas Rogério Silva Miranda, atacado a tiros no Bairro São Lázaro, no dia 5 de abril de 2023.

A informação foi apurada pelo delegado Welligton Ferraz, à época titular da Delegacia de Homicídios.

“A pessoa que puxa o gatilho pra alguém que comete crimes, também puxa para um inocente, ele (Morcego) precisa e vai ser capturado”, afirmou Ferraz em 2023.

A investigação ainda revelou que, além de ter contraído dívidas com traficantes, a vítima executada por Lucas Pires cometia pequenos furtos para sustentar o vício das drogas, e por conta disso, foi assassinada a mando do crime organizado.

Já a vida de crimes de Morcego, também conhecido como soldado do tráfico, acabou nesta terça-feira (14) quando ele e mais nove faccionados saíram da zona norte e foram até a Travessa D do Bairro das Pedrinhas com a intenção de matar rivais. O grupo armado enfrentou a PM e o resultado foi a morte do criminoso, que empunhava uma pistola calibre .40. Os outros 9 criminosos conseguiram fugir.