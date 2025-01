Faccionados de funções estratégicas morrem em tiroteio com a Companhia de Choque

Confronto ocorreu na cidade de Santana, município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos morreram em troca de tiros com o Bope no fim da noite desta segunda-feira (27), em Santana, a 17 km de Macapá. A intervenção ocorreu no Bairro Mutirão do Paraíso, após informações repassadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Amapá.

Os policiais disseram que revidaram após terem sidos recebidos a tiros, e ao fim do confronto, o Samu constatou os óbitos.

O primeiro foi identificado como Guilherme Torres de Oliveira, de 21 anos, foragido da Justiça conhecido pelos apelidos de “Beiço, Lampião ou Negueba”. Segundo a polícia, era faccionado e andava sempre armado, atuava com extrema violência nas práticas de roubos em Macapá e Santana.

Ainda segundo a polícia, Guilherme era responsável por arrecadar o dinheiro da caixinha de sua facção. Além disso, intimidava moradores e cometeu roubos a residências nos Bairros Amazonas, Jardim de Deus, Ipê e no km-17 da BR-210.

O outro morto foi identificado como Marcelo Figueiredo Cardim, o Marcelinho, de 24 anos. De acordo com a PM, ele era um faccionado que tinha a função de guardar armas de fogo e abrigar criminosos em sua residência. Marcelinho teria assumido a liderança da Facção UCA no Bairro Mutirão do Paraíso, após a prisão do irmão, conhecido como ‘Nhonho”, que está no Iapen.

A companhia de Choque estava em patrulhamento na cidade de Santana quando recebeu informações de que havia um foragido armado intimidando moradores e acompanhado de outros criminosos.

No momento da troca de tiros, os comparsas correram e não foram localizados. Já Guilherme e Marcelo se abrigaram numa casa e, lá, acabaram mortos no confronto.