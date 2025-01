Família tenta impedir prisão de agressor que invadiu casa e tentou matar ex-esposa

Caso ocorreu no Bairro Goiabal e foi parar na Delegacia das Mulheres de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi agredida depois de ter a casa invadida pelo ex-marido, na noite desta segunda-feira (13), no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

A vítima relatou aos policiais que depois de ser atacada com um pedaço de madeira Ailton Almeida da Silva, de 25 anos, ainda tentou golpeá-la com uma faca.

A Polícia Militar foi chamada e logo conseguiu localizar o suspeito, contudo, a família dele interveio no momento da prisão, provocando um tumulto generalizado, sendo necessário o uso da força moderada e reforço policial.

Com a chegada de outros militares, Silva foi imobilizado e conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Ele foi autuado por lesão corporal, no contexto da violência doméstica e agora segue sob custódia da Polícia Civil do Amapá aguardando decisão da Justiça para saber se vai responder pelo crime preso ou em liberdade.