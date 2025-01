“Fiz o mundo dentro da escola”: macapaense de 9 anos vence concurso nacional de desenho

Estudante do 4º ano do Ensino Fundamental superou milhares de participantes de todo o país com inspiração na diversidade e cidadania digital

A estudante Manuela Almeida Ribeiro, de 9 anos, aluna do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria Luiza Bello da Silva, localizada na Zona Sul de Macapá, conquistou o 1º lugar na Categoria Desenho da 13ª edição do Concurso de Desenho e Redação da Controladoria Geral da União (CGU). A competição nacional, realizada em 2024, teve como tema “Cidadania Digital: acesso e educação para a democracia” e contou com milhares de participantes de todo o país.

Manuela se inspirou em sua escola e em sua família para criar o desenho vencedor, que ilustrou a diversidade de pessoas conectadas pela internet.

“Eu gosto muito de desenhar, e no meu desenho eu fiz a escola e o mundo dentro da escola, com a diversidade de pessoas conectadas pela internet. Fiquei muito feliz e surpresa com o 1º lugar nacional”, disse a estudante.

A mãe de Manuela, Cleuma Almeida, expressou orgulho pela conquista.

“Eu e o pai dela estamos muito orgulhosos com o bom desempenho da nossa menina. Sempre incentivamos sua criatividade, pois acreditamos que isso contribui para o crescimento educacional e pessoal”, destacou.

O secretário de educação de Macapá, Madson Millor, parabenizou Manuela, sua família e a equipe da escola pelo resultado. Ele destacou o papel dos professores e da direção escolar no desempenho da unidade, que se sobressai em projetos pedagógicos relevantes, como educação ambiental e atividades sustentáveis, além de estar entre as escolas com melhores índices no IDEB do estado.

A 13ª edição do concurso mobilizou 289.467 estudantes de 1.970 escolas públicas e privadas de todo o país. A CGU recebeu 5.194 trabalhos, que foram avaliados por uma comissão julgadora. O concurso, realizado desde 2007, já envolveu mais de 4 milhões de participantes em discussões sobre ética, cidadania e participação social.