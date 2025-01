Flagrado pesando drogas, suspeito avança contra policiais, mas é dominado e preso

Caso ocorreu durante uma operação de enfrentamento ao crime organizado em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma denúncia anônima repassada aos policiais da Companhia de Choque do Bope resultou na prisão de um homem em posse de drogas, munições e coletes balísticos. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (9), durante uma operação de enfrentamento ao crime organizado em Santana, a 17 km de Macapá.

As informações indicavam que traficantes armados estavam aterrorizando moradores de uma vila de apartamentos na Rua Tancredo Neves, no Bairro Mutirão do Paraíso. Diante da denúncia, o policiamento foi reforçado na área.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais flagraram um indivíduo manuseando uma balança de precisão com cerca de meio quilo de maconha. Diante da evidência de tráfico, os militares entraram na residência para efetuar a prisão. O suspeito, identificado como Guilherme Borges Pereira, de 22 anos, reagiu e tentou avançar contra os agentes, mas foi contido e algemado.

No quarto do suspeito, os policiais encontraram mais 1 kg de maconha escondido debaixo de uma cama, além de dois coletes balísticos. Guilherme confessou ser o dono dos materiais ilícitos e revelou que, em frente à quitinete, havia uma bolsa de couro escondida no matagal. A bolsa continha munições de calibres 9 mm e .40, que foram localizadas e apreendidas pelos policiais.

Todo o material foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp de Santana, onde o caso segue sob investigação.