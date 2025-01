Foragido há 15 anos, condenado por homicídio é preso e diz que matou em legítima defesa

O homicida estava na comunidade de Torrão do Matapi, zona rural da capital do Amapá.

Um homem condenado por homicídio que estava foragido há quase 15 anos, foi preso pela Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Amapá. A captura aconteceu no domingo (5), mas só foi divulgada hoje (7) pela polícia.

O homicida, que não teve o nome divulgado, estava em uma residência localizada no Ramal do Igarapé das Armas, na comunidade de Torrão do Matapi, zona rural de Macapá.

Segundo a polícia, o crime ocorreu em 2009, no mesmo local onde o condenado foi detido. Segundo o autor alegou que a vítima, com quem sua companheira teve um relacionamento no passado, vinha fazendo ameaças constantes ao casal.

Segundo o homem condenado, no dia do homicídio, ele saiu para caçar e, ao retornar, encontrou a vítima agredindo a mulher. Durante o confronto, a vítima tentou sacar um revólver, mas a arma ficou presa em suas roupas. O autor, que estava armado para a caça, atirou contra o homem, que morreu na hora.

Em depoimento, o autor do disparo alegou que agiu em legítima defesa e descreveu o incidente como uma “fatalidade”.

Após ser condenado, o homem fugiu por acreditar que sua versão de legítima defesa não havia sido considerada adequadamente pela Justiça. Desde então, ele permaneceu foragido, vivendo discretamente na zona rural de Macapá.

A Draco conseguiu localizá-lo após investigações, culminando em sua prisão nesta semana. Após a prisão, o homem foi encaminhado para uma audiência de custódia e em seguida ao presídio em Macapá.