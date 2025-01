Foto na cadeia revela perda de peso de Dawson Rocha

Imagem reviarlizou em grupos de WhatsApp nesta segunda-feira (13); Portal SN confirmou se tratar do comerciante condenado a 20 anos

Por SELES NAFES

Uma foto tirada dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), e que viralizou nesta segunda-feira (13), mostra um detento magro que seria o comerciante Dawson Rocha, atualmente com 44 anos, condenado por duplo homicídio no trânsito. O Portal SN confirmou com fontes do Iapen que se trata mesmo do comerciante, que teria emagrecido em função da alimentação servida na cadeia.

A imagem foi registrada próximo da enfermaria do pavilhão F1. Quando foi preso após o acidente, em 2021, Dawson Rocha pesava aproximadamente 130 kg, mas já demonstrava ter perdido muito peso em julho do ano passado, no julgamento que terminou com sua condenação a mais de 20 anos de prisão.

Em maio do ano passado, a direção do Iapen alterou as regras de horário de visitas e entrada de mercadorias levadas por parentes e advogados dos presos. O objetivo era frear o comércio de alimentos dentro do presídio.

“Mudou tudo. Não entra mais aquela quantidade excessiva de alimentos. Materiais só podem entrar quinzenalmente. Ele está abalado psicologicamente. Pelo que a gente acompanha em todos esses anos, presos do porte físico que ele tinha perdem realmente muito peso quando chegam aqui”, observou um policial penal consultado pelo Portal SN nesta segunda-feira.

Outra fonte explicou que os presos recebem três refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar (por volta das 18h).

Dawson foi condenado pelas mortes do chef de cozinha Mickel Pinheiro e da assistente dele, Rosineide Almeida. Eles estavam dentro de um Celta atingido pela BMW do comerciante, que trafegava a mais de 180 km/h na Avenida Padre Júlio Maria Lombard, no bairro Santa Rita, em janeiro de 2021.

As investigações demonstraram que Dawson, como era conhecido nas redes sociais, estava sob efeito de álcool e drogas. A Justiça também condenou o comerciante a indenizar os filhos das vítimas, mas os processos ainda aguardam o julgamento do último recurso.

Dawson aguarda uma decisão sobre o pedido da defesa para que ele receba tratamento de saúde fora da prisão. De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, ele também teria passado por uma cirurgia baritátrica, estaria com depressão, diabetes acentuado e uma doença degenerativa.