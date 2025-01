Fotografia ou pintura? A arte realista de Abmael que encanta os olhos

Abmael da Silva Pantoja faz telas parecem fotografias e impressionam.

Por RODRIGO DIAS

A técnica de óleo sobre tela do amapaense Abmael da Silva Pantoja, conhecido como Abmael Art, de 35 anos, desperta curiosidade e admiração nas redes sociais. As telas parecem fotografias e impressionam. Isso porque o artista utiliza muitos detalhes, fazendo a obra assemelhar-se a uma foto de alta resolução.

O processo é todo manual. Desde a marcação (desenho na tela) à pintura das várias camadas. Todos os materiais são de excelente qualidade, garantindo a durabilidade da obra. Em um dos trabalhos, ele transformou em arte a imagem de três crianças brincando no habitacional Jardim Açucena a pedido de um pastor.

Ao portal SN, Abmael Art, contou que começou a desenhar e pintar com 7 anos. Chegou a fazer um curso de pintura livre por 6 meses na Escola Cândido Portinari, mas decidiu se aperfeiçoar por conta própria.

Hoje é artista plástico, desenhista e grafiteiro muralista. Além disso, casou, tem um filho de 7 anos, uma filha de 2, e mora no Bairro Marabaixo 3, na zona oeste da capital amapaense. Tem orgulho em dizer que vive da arte.

“Minha especialidade é que eu pinto um pouco de tudo, mas eu sou especialista em pintar retratos. Também adoro retratar a cultura indígena em minhas telas”, comentou Abmael.

Um de seus trabalhos preferidos, é o grafite nas laterais da concha acústica na Praça Cívica, recém-inaugurada em Santana. O artista retratou a lenda da Cobra Sofia e o trem que trazia minérios da Serra do Navio. Os trabalhos são de 11 metros de comprimento e 8 metros de altura, cada um.

Em média, uma pintura em tela leva uma semana pra aprontar. Já o grafite de rua, dependendo do tamanho, pode levar até 2 semanas.

O talento de Abmael já atravessou o Amazonas e Atlântico. Ele tem telas espalhadas em alguns países como Japão, Estados Unidos, Europa, Argentina, Guiana francesa e em quase todos os estados brasileiros. Tudo é enviado pelos Correios.

No Amapá seu trabalho também pode ser prestigiado e comprado.

“Exponho meus trabalhos na Casa do Artesão e em exposições que eu marco de maneira antecipada em diversos locais como shopping e em eventos onde sou convidado. Isso é o que amo fazer e meu sonho é pintar no mundo todo”, finalizou.

Quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho do artista pode entrar em contato através de suas redes sociais. No Facebook: Abmael Art, no Instagram: @abmaelart; e no WhatsApp (96) 99161-9630.