Geladeiras novas, lâmpadas e negociação: Equatorial leva mutirão a 5 municípios

Momento de entrega de nova geladeira em 2023: ação começou hoje e vai até o dia 29

Entre os dias 22 e 29 de janeiro, a Equatorial realizará uma série de ações do ‘Mutirão Pelo Cliente Hoje’, com a participação da CEA Equatorial e da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA). Durante o evento, moradores de Macapá, Santana, Porto Grande, Oiapoque, Laranjal do Jari e Congós poderão acessar diversos serviços, como negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social, troca de lâmpadas e orientações sobre consumo consciente e atualização cadastral.

Os clientes com débitos pendentes poderão negociar suas faturas, desde que possuam pelo menos três contas em atraso ou parcelamento de dívidas com as empresas. Além disso, famílias de baixa renda que ainda não fazem parte da Tarifa Social poderão se cadastrar para receber descontos de até 65% na fatura de energia elétrica. Esse benefício também estará disponível para os consumidores de água da CSA.

Outro serviço oferecido será a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, com o intuito de promover economia de energia. Também haverá sorteios para a troca de geladeiras antigas, desde que o participante tenha um refrigerador em uso e esteja com as contas em dia.

Para usufruir dos serviços, os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF, fatura de energia ou água em nome do titular e NIS atualizado.

Confira abaixo as datas, locais e horários dos atendimentos em cada município:

Congós, Macapá

Data : 22 e 23 de janeiro

Local : Centro de Formação Profissionalizante

Endereço : Rua D. Alberto Lima, 1353 – Congós

Horário : 22/01: 9h às 12h | 14h às 18h 23/01: 08h30 às 12h | 14h às 16h



Santana

Data : 23 e 24 de janeiro

Local : Agência do Grupo Equatorial

Endereço : Rua Ubaldo Figueira, 1357 – Central

Horário : 23/01: 08h30 às 12h | 14h às 18h 24/01: 08h30 às 12h | 14h às 16h



Porto Grande

Data : 23 e 24 de janeiro

Local : Base do Grupo Equatorial

Endereço : Rua José da Silva Paranhos, 303

Horário : 23/01: 08h30 às 12h | 14h às 18h 24/01: 08h30 às 12h | 14h às 16h



Laranjal do Jari

Data : 27 e 28 de janeiro

Local : Agência de Atendimento do Grupo Equatorial

Endereço : Rod. Esplanada, 1692 – Agreste

Horário : 27/01: 9h às 12h | 14h às 17h 28/01: 08h30 às 12h | 14h às 16h



Oiapoque

Data : 27, 28 e 29 de janeiro

Local : Agência de Atendimento do Grupo Equatorial

Endereço : Rod. BR 156, 877 – Universidade

Horário : 27/01 e 28/01: 9h às 12h | 14h às 18h 29/01: 08h30 às 12h | 14h às 16h