Governo inspeciona obras e promete novo HE até o fim de ano

Segundo o governador, obra pode parecer lenta, mas está progredindo conforme o planejado, pois segue modelo que mistura aço e elementos pré-fabricados em 5 locais.

Por RODRIGO DIAS

Na manhã desta quinta-feira (2), o governador Clécio Luís, acompanhado do senador Davi Alcolumbre e de sua comitiva técnica, realizou uma inspeção institucional às obras do novo Hospital de Emergências do Amapá, localizado no Centro.

Durante a visita, o chefe do Executivo reafirmou o compromisso de entregar a unidade até o final de 2025. De acordo com ele, a obra, iniciada em março de 2024, pode parecer lenta, mas está progredindo conforme o planejado, pois utiliza um modelo construtivo inovador que mistura aço e elementos pré-fabricados em cinco diferentes locais.

Para receber a estrutura metálica, já foram utilizados mais de 300 caminhões de concreto para criar sapatas e estruturar o núcleo do edifício.

“Agora começamos a erguer os andares em uma estrutura mista, de aço com outros materiais. Serão seis andares. É uma obra gigantesca, uma das maiores já realizadas no Amapá, com características que a tornam histórica. Primeiro, é o novo HE após 50 anos. Segundo, seu modelo é inovador e moderno. Terceiro, os materiais utilizados. Quarto, o nível de conhecimento que está sendo gerado para engenheiros, arquitetos, acadêmicos e futuros profissionais”, destacou o governador.

A construção segue rigorosamente as especificações do projeto arquitetônico e estrutural, garantindo dimensões e profundidades adequadas para assegurar estabilidade e segurança.

“O cronograma contratual prevê a entrega no final de 2025, e vamos cobrar para que seja cumprido. O inverno não vai prejudicar o andamento, pois o que poderia atrasar, como as fundações, já foi concluído no verão. Agora estamos na fase de montagem e acabamentos, que independem das chuvas. Claro que imprevistos podem ocorrer, mas as pessoas verão cada vez mais o avanço dessa obra”, concluiu Clécio.

A obra, que conta com um investimento de R$ 129 milhões provenientes de recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre e uma contrapartida do Tesouro Estadual, ampliará significativamente a capacidade de atendimento de urgências e emergências na rede pública do estado.

“O povo do Amapá aguarda um hospital moderno que atenda com dignidade nossos cidadãos e cumpra sua finalidade de salvar vidas. Será uma unidade que não ficará atrás de nenhum hospital da rede privada do Brasil. Tudo o que há de mais moderno em infraestrutura hospitalar está sendo implementado sob a determinação do governador Clécio. Os recursos federais estão garantidos, assim como a contrapartida do governo do Amapá”, ressaltou Davi.

O novo prédio contará com 212 leitos, sendo 160 de enfermarias, seis salas de Centro Cirúrgico de Multiespecialidades (como ortopedia e cardiologia), uma Central de Diagnóstico por Imagem, salas de nutrição, serviços assistenciais de diálise, sete leitos para recuperação pós-anestésica (RPA), apoio técnico, área administrativa, farmácia, laboratório e um heliponto.