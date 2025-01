Grupo armado invade bairro para eliminar rivais e 1 morre em tiroteio com a PM

O confronto ocorreu no final da Avenida D, no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Um criminoso armado com uma pistola calibre .40 morreu na tarde desta terça-feira (14) depois de enfrentar a Polícia Militar do Amapá. O confronto ocorreu no final da Avenida D, no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Os policiais chegaram ao local depois de serem informados sobre a presença de 10 indivíduos estranhos no bairro, armados, e que possivelmente haviam invadido a área para executar faccionados rivais.

Na chegada ao local, uma equipe do 1º Batalhão foi recebida a tiros, os disparos acertaram a parede de uma casa e um carro que estava estacionado. Em seguida, chegou no apoio a Força Tática da PM.

Um dos policiais contou à reportagem que o indivíduo que morreu no confronto desafiava a equipe policial gritando “brota daí seus filhos da p…”, momento em que foi localizado e baleado no revide. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Após o tiroteio, o Samu compareceu ao local e confirmou o óbito. Até o fechamento da matéria, o homem morto não havia sido identificado.