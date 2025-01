GTA apreende arma e evita confronto entre facções em Santana

A operação foi realizada na Avenida São João Apóstolo, no Bairro Paraíso.

Por OLHO DE BOTO

Uma operação do Grupamento Tático Aéreo (GTA) no município de Santana, na região do trilho, em Santana, a 17 km de Macapá, resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e outros materiais, além da prisão de um suspeito.

A ação policial ocorreu após a equipe receber informações sobre um indivíduo que estaria comercializando drogas e exibindo uma arma, e, supostamente, preparando um ataque a membros de uma facção rival.

Durante a abordagem, na Avenida São João Apóstolo, Bairro Paraíso, o suspeito Ed Henrique Salomeia, de 22 anos, tentou fugir e jogou fora objetos que estavam em seus bolsos, enquanto corria. Mas, foi alcançado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Apesar de estar armado, ele evitou o confronto.

Segundo a polícia, o suspeito confessou estar comercializando entorpecentes no local, mas afirmou que já havia vendido tudo. Ele também alegou que utilizava a arma para proteção pessoal. Também foram apreendidos uma balança de precisão e R$ 145 em espécie.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, Ed Henrique Salomeia possui antecedentes criminais, incluindo passagens pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN) pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal. Mas, atualmente, responde em liberdade, e está sob monitoramento por tornozeleira eletrônica devido ao descumprimento de uma medida protetiva.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) de Santana.

“Com a apreensão da arma e dos materiais, evitou-se um possível confronto entre membros de facções na região”, comentou o capitão Bryan.