Habitacional PAC Congós será batizado com nome de Nelson dos Anjos

Clécio fez a proposta ao filho do saudoso boxeador, que agora toca o projeto deixado pelo pai.

Acompanhado de engenheiros e outros técnicos, o governador Clécio Luís vistoriou, nesta segunda-feira, 13, os últimos ajustes que antecedem a entrega do Conjunto Habitacional PAC Congós, na zona sul de Macapá.

Na ocasião, o governador anunciou que o local receberá o nome de Nelson dos Anjos, em homenagem ao desportista que dedicou sua vida ao boxe e a projetos sociais com jovens no Bairro Congós.

O lutador fundou, há cerca de 20 anos, o projeto “Formando Campeões”, uma academia de boxe que já ajudou a resgatar mais de 1.000 crianças da proximidade das drogas e da criminalidade. A academia recebeu a visita e apoio de boxeadores famosos, como o ex-campeão mundial Popó Freitas. Foi também lá que foram forjados o tricampeão brasileiro na categoria juvenil, Juscelino Pantoja, e a boxeadora ex-seleção brasileira Lyvia Carla. O professor Nelson faleceu em Macapá em dezembro de 2024.

“Seu trabalho transformou vidas e agora será eternizado neste grande marco para a comunidade”, comentou o governador.

O residencial

Construídas com recursos federais e do Tesouro Estadual, as unidades são 272 apartamentos, divididos em 17 blocos, e 10 casas para pessoas com deficiência.

Beneficiários da comunidade estão esperando há quase 20 anos para receber as unidades. A obra, que iniciou há 17 anos, em 2007, passou por algumas paralisações antes da atual gestão avançar com a conclusão da construção.

O conjunto habitacional é fruto ainda da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, construído com recursos federais e também do Tesouro Estadual. Para entregar, o Governo do Amapá destinou mais recursos para a obra e deu resolutividade nas burocracias com o Ministério das Cidades.

Cada unidade possui 40 metros quadrados, contendo dois quartos, banheiro, sala conjugada com a cozinha e área de serviço. O habitacional terá ainda dois centros de convivência, quadra poliesportiva e academia ao ar livre, sendo assegurado saneamento básico, rede de água, energia elétrica, pavimentação, paisagismo e mobilidade com acessibilidade.

Os beneficiários já foram selecionados pelo Governo do Estado, seguindo critérios nacionais estabelecidos para o ingresso em programas de habitação, como estar em situação de vulnerabilidade social. O Ministério Público acompanha as etapas da obra.