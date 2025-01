Hang avalia expansão da Havan: ‘voltarei mais vezes’

Empresário passou parte do dia na capital do Amapá, onde almoçou e visitou um terreno

Por SELES NAFES

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, teve uma passagem discreta por Macapá ontem (8), quando visitou um terreno vazio e almoçou em um restaurante na capital do Amapá.

A localização do terreno não foi divulgada, provavelmente para evitar especulações, mas internautas cravaram que seria na zona oeste, onde ficam os bairros Marabaixo, Goiabal e dezenas de residenciais e condomínios. A região é uma das que mais atraem investimentos na atualidade.

O empresário almoçou em uma peixaria no bairro do Trem e tirou fotos com a equipe da cozinha. Ele também postou uma foto em frente ao Aeroporto de Macapá, onde chegou em um jatinho, antes de seguir para Boa Vista (Roraima).

Em Boa Vista, onde o projeto está mais avançado, ele foi recebido pelo governador Antônio Denarium.