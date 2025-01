Homem com passagem por tráfico é morto no interior do Amapá

Crime ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Moradores do bairro Aeroporto, em uma área de invasão próxima à Escola Adão Ferreira, no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá, ouviram disparos de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (22), por volta das 21h26. Ao saírem para verificar, encontraram um homem caído no chão, vítima de tiros.

Equipes do 7° Batalhão da PM do Amapá foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima era Ailson dos Santos Araújo, de 21 anos. A cena do crime foi isolada para que a Polícia Científica realizasse a perícia e a Polícia Civil iniciasse as investigações.

Segundo relatos de moradores à PM, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima, efetuaram os disparos e fugiram rapidamente. Apesar das diligências realizadas pelos militares na tentativa de localizar os suspeitos, até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, Ailson tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) pelo crime de tráfico de drogas. O caso segue sob investigação para apurar a motivação e identificar os autores do homicídio.