Homem morre após sofrer descarga elétrica em Santana

Acidente ocorreu neste domingo (12), no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem de 31 anos morreu após sofrer descarga elétrica durante um serviço nos altos de um prédio no Bairro Paraíso, em Santana, município localizado a 17 km de Macapá. A vítima realizava um trabalho no forro do imóvel de dois andares, na manhã deste domingo (12).

De acordo com informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, Jhony Nascimento estava instalando uma manta no forro do segundo pavimento, que fica próximo à rede elétrica, quando sofreu o choque e caiu sobre o piso do andar – uma altura de cerca de 4 metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local antes do Corpo de Bombeiros, constatou o óbito.

“Ele não estava trabalhando com eletricidade. Inclusive, o proprietário informou que o prédio não possui fiação elétrica. Mas a proximidade com a rede de distribuição pode ter ocasionado o choque”, explicou o capitão Luís Fernando, do Corpo de Bombeiros.

A concessionária de energia elétrica foi acionada para verificar eventuais riscos de novos acidentes. Até o fechamento desta reportagem, o Corpo de Bombeiros aguardava a chegada da Polícia Técnico-Científica para realizar a remoção do corpo.