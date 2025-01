Homem que engravidou menina de 12 anos é preso em Oiapoque

Denúncias sobre o relacionamento com a menor de idade levaram a descoberta da gestação, de acordo com a Polícia Federal

Da REDAÇÃO

Um homem que mantinha uma vida conjugal com uma menor de 12 anos de idade e que a engravidou foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (29). O caso ocorreu no bairro Vila Vitória, no município de Oiapoque, no norte do Amapá, onde a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra o acusado que não teve a identidade revelada.

Segundo a PF, a investigação teve início a partir de uma denúncia informando aos policiais que o investigado mantinha relações sexuais e com a vítima.

O indivíduo foi preso e encaminhado para a delegacia da PF no Oiapoque para os procedimentos de praxe, e em seguida foi levado ao Iapen, onde permanece à disposição da Justiça. Se condenado, o acusado poderá cumprir pena de 8 a 15 anos de reclusão, mais pagamento de multa.