Homem que matou rival para vingar irmão no Ceará é preso no interior do Amapá

Da REDAÇÃO

Francisco Gleidison Pinheiro, de 42 anos, condenado por homicídio qualificado, foi preso na tarde desta terça-feira (21) em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a 280 km de Macapá. A prisão foi conduzida pela 1ª DP de Laranjal do Jari, com o apoio do Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) da Polícia Civil do Amapá.

O crime que levou à condenação de Francisco ocorreu em 2006, no município de Solonópole, no interior do Ceará. Segundo as investigações, a motivação do homicídio foi uma rixa pessoal. O homem teria matado a vítima como forma de vingança após ela ter desferido seis facadas em seu irmão.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Solonópole, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Francisco foi condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado, mas permaneceu foragido por anos até ser localizado no Amapá.

A prisão foi possível graças à colaboração entre a Equipe de Investigação da 1ª DPLJ e o NOI, destacou o delegado Breno Esteves.

“A integração foi essencial para garantir o cumprimento do mandado judicial e fazer com que a justiça seja efetivamente cumprida. Isso foi possível através da troca de informações entre as equipes para localizar e capturar o condenado”, afirmou.

Após a prisão, Francisco Gleidison Pinheiro será encaminhado para uma audiência de custódia. Posteriormente, ele será transferido para o estado do Ceará, onde cumprirá a pena de 10 anos em regime fechado.