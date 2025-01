Influencer amapaense enfrenta haters e cyberbullying: ‘não vou me calar’

Em um desabafo emocionado, gravado em vídeo esta semana, ela expôs a indignação diante das ofensas pessoais e recorrentes que giram em torno do seu corpo.

Compartilhamentos

Por ALLAN VALENTE

A jornalista, influencer e apresentadora Luma Coutinho decidiu encarar os ataques de haters nas redes sociais. Em um desabafo emocionado, gravado em vídeo esta semana, ela expôs a indignação diante das ofensas pessoais e recorrentes que giram em torno do seu corpo.

Entre os insultos dirigidos a ela estavam termos pejorativos como “baleia”, “ridícula”, “gorda” e “baiacu”.

No vídeo, a influencer – que tem milhares de seguidores atrás de conteúdos sobre moda – destacou como os ataques surgem de situações cotidianas, como a publicação de fotos e vídeos mostrando seus looks e combinações.

“Meu trabalho é fazer conteúdo. Conteúdo esse que você não é obrigado a assistir”, declarou a influencer, que começou sua fala de forma serena, mas acabou cedendo às lágrimas no fim. “Não vou me calar”, completou. VEJA O VÍDEO:

Os ataques têm levantado discussões sobre a gordofobia enfrentada por mulheres em ambientes digitais. O caso de Luma não é isolado, mas ela tem histórico de preconceitos contra sua imagem.

Em 2021, revelou ter sido demitida de uma empresa – da qual era ‘garota-propaganda’ e apresentadora do horário que o empreendimento tinha na TV – por não atender aos padrões estéticos exigidos. Embora não tenha citado o nome da empresa, o episódio gerou grande repercussão após ser denunciado publicamente.

Luma Coutinho iniciou sua carreira aos 14 anos como modelo em campanhas publicitárias para lojas de Macapá. Aos 16, tornou-se repórter do programa de entretenimento Balada Fashion, posteriormente renomeado para Programa Aline Lima. Em 2015, assumiu o posto de apresentadora da empresa da qual foi demitida e, dois anos depois, migrou para as redes sociais, transformando seu hobby em uma profissão bem-sucedida.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), Luma é hoje uma influenciadora consolidada, produzindo conteúdos sobre moda, beleza, artes e lifestyle. Suas redes sociais reúnem mais de 1 milhão de seguidores, com 276 mil no Instagram e 852 mil no TikTok.

O desabafo de Luma gerou grande repercussão entre seus seguidores, que aplaudiram sua coragem de denunciar os ataques. O Portal Seles.Nafes conversou com Luma para entender como ela lida com os assédios virtuais e os ataques de “haters” (termo em inglês para “odiadores” nas redes sociais). Confira a entrevista:

A que você atribui esses ataques de haters nas redes sociais?

Na realidade, os haters não me atacam exatamente por causa do meu trabalho. Criticar meu corpo é algo que rende assunto. Isso me afeta de forma pessoal e profissional. Quem pratica hate busca atingir nossas feridas, e para mim, esse ponto é o meu peso.

Esses ataques começaram recentemente ou já acontecem há algum tempo?

O cyberbullying em relação ao meu corpo começou no final de 2019, quando ganhei peso após o falecimento do meu pai. Desde então, tem se intensificado.

Os ataques vêm apenas de seguidores ou também de pessoas que não te acompanham?

Com o alcance dos meus conteúdos, que viralizaram com milhões de visualizações, os ataques vieram tanto de seguidores quanto de quem não me acompanha.

Seu trabalho provoca esse tipo de comportamento agressivo?

Não. Meu conteúdo é dinâmico, criativo, e não é apelativo, preconceituoso ou desrespeitoso. Não dou margem para debates polêmicos, pois não é um conteúdo opinativo.

Esses ataques causaram danos psicológicos e emocionais?

Sim. Há quem pense que quem trabalha com redes sociais tem uma vida perfeita. Isso não é verdade. Esses ataques pioram dias ruins e relembram episódios que já vivi, despertando gatilhos de insegurança. Venho tratando isso com terapia e tenho melhorado.

Você conseguiu identificar os agressores?

Luma: Sim. Registrei prints de vários comentários ofensivos, identificando os usuários responsáveis.

Você tomou providências jurídicas?

Ainda não, mas penso em tomar. Acho que só assim as pessoas vão entender que a internet não é terra sem lei. Estou adotando medidas cabíveis.

Você já foi demitida por conta da sua aparência física?

Sim. Alegaram que meu sobrepeso estava gerando comentários negativos no departamento de marketing e entre telespectadores. Disseram que eu não atendia mais ao padrão estético da empresa. Isso é gordofobia e assédio moral.

Quais são seus planos profissionais? Pretende seguir no jornalismo ou nas redes sociais?

Atualmente, trabalho com criação de conteúdo para as redes sociais, algo que adoro fazer. Pretendo continuar nesse segmento por muito tempo.

O que você diria aos seus haters?

Que olhem no espelho e se perguntem: “Se fosse comigo, eu me sentiria bem lendo comentários ruins a meu respeito?”.