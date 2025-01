Inicia pré-matrícula em escolas de alta procura no Amapá

Instituições de gestão compartilhada militar e bilíngues tradicionalmente possuem alta demanda de vagas.

Inicia na próxima segunda-feira (6) a pré-matrícula para escolas de gestão compartilhada e bilíngues, instituições que tradicionalmente possuem alta demanda de vagas. As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 da próxima quinta-feira (9), exclusivamente pelo site Escola Pública Amapá.

ACESSE AQUI e veja os documentos necessários.

A alta procura por essas instituições reflete o reconhecimento da população pela qualidade de ensino das escolas de gestão compartilhada e bilíngues no Amapá. O uso do sistema on-line e o sorteio são estratégias adotadas para organizar o processo e evitar filas, proporcionando maior acessibilidade às famílias.

Sorteio de vagas

Devido à grande procura e à limitação de vagas, a seleção será feita por meio de um sorteio, agendado para o dia 11 de janeiro. Pais ou responsáveis devem comparecer à escola escolhida no horário especificado no edital para acompanhar o sorteio.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seed), o sorteio garante a imparcialidade no processo de seleção.

A lista final com os nomes dos sorteados e do cadastro reserva será divulgada no dia 13 de janeiro, às 14h, nos quadros de avisos das escolas participantes.

Os alunos contemplados deverão confirmar a matrícula presencialmente entre os dias 15 e 17 de janeiro, garantindo a vaga para o início do ano letivo.

Já quem não for sorteado, deve aguardar o início da pré-matrícula nas demais escolas para concorrer a essas vagas.

Cronograma

6 a 9 de janeiro de 2025: gestão compartilhada e escola bilíngue;

13 a 16 de janeiro de 2025: ensino fundamental, anos iniciais e anos finais;

20 a 23 de janeiro de 2025: ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA);

27 a 30 de janeiro de 2025: vagas remanescentes.

O Governo do Estado reforça a importância de que os responsáveis estejam atentos às datas e horários divulgados no edital para garantir a participação no sorteio e a confirmação da matrícula.