Inspeção conclui que não houve movimentação de estrutura na Ponte do Matapi

Conclusão é de uma comissão formada por peritos da Defesa Civil, Crea e Secretaria de Transportes

Por SELES NAFES

Uma comissão de peritos da Defesa Civil, do Crea e a da Secretaria de Transportes do Amapá (Setrap), divulgou o resultado da inspeção feita na Ponte do Matapi, ontem (8), depois que uma foto viralizou mostrando um suposto afastamento de blocos em cima de um dos pilares de sustentação. O levantamento concluiu que não existiu movimentação da estrutura, o que afasta de vez a possibilidade de interdição da ponte. Também não foi mencionada nenhuma necessidade de trabalhos de engenharia. Assista!