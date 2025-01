Investimentos de R$ 11,7 milhões impulsionam desenvolvimento no sul do Amapá

Nova sede da Prefeitura de Vitória do Jari foi modernizada e equipada, com R$ 2 milhões destinados à sua construção e mais R$ 200 mil investidos em equipamentos.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Vitória do Jari, no sul do Amapá, recebeu, neste fim de semana, um robusto pacote de investimentos que totaliza R$ 11,7 milhões, destinado a promover o desenvolvimento da região. No último sábado (18), a inauguração da nova sede administrativa do município marcou um importante avanço para a melhoria dos serviços públicos locais.

A nova estrutura, modernizada e equipada, contou com R$ 2 milhões destinados à sua construção e mais R$ 200 mil investidos em equipamentos, incluindo centrais de ar e mobília. Durante o evento de inauguração, o senador Davi Alcolumbre (UB) destacou a importância da obra para a eficiência e agilidade no atendimento à população.

A cerimônia contou com a presença de lideranças políticas, como o governador Clécio Luís, o ministro Waldez Góes, o prefeito Ary Duarte e os senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

“Essa entrega é um exemplo de como os recursos públicos podem ser utilizados de forma eficiente, trazendo benefícios reais para as pessoas”, afirmou Alcolumbre.

Educação

Além da nova sede administrativa, Vitória do Jari também recebeu outras melhorias significativas. Entre elas, destaca-se a construção de passarelas de concreto armado e de uma quadra poliesportiva no Distrito de Jarilândia.

A quadra poliesportiva, que recebeu R$ 720 mil em investimentos fruto de uma parceria com a ex-deputada federal Marcivania Flexa, foi projetada para atender às necessidades esportivas e sociais da comunidade local.

Passarelas

Já as passarelas de concreto armado, que somaram R$ 8,8 milhões em recursos, oferecem maior segurança e acessibilidade para os moradores. Dentre elas, a do Bacabal, com 450 metros de extensão, facilita o deslocamento de moradores e estudantes que utilizam diariamente o acesso à Escola Estadual Jarilândia.

Além disso, a passarela é essencial durante eventos tradicionais, como a Festa do Padroeiro São Sebastião, que chega a reunir quase 10 mil pessoas.

As melhorias na infraestrutura têm impactos diretos na qualidade de vida e no bem-estar da população de Vitória do Jari. Segundo Davi Alcolumbre, os investimentos refletem a relevância de um mandato focado em soluções concretas para os desafios sociais e econômicos da região. “Estas obras representam não apenas progresso material, mas também avanços sociais importantes para nossa gente”, enfatizou o senador.

Com o conjunto de ações implementadas, o sul do Amapá consolida-se como um exemplo de como o investimento público pode transformar realidades e promover o desenvolvimento regional.