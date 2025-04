Irmãos e comparsa de facção do Rio morrem em tiroteio com o Bope no Amapá

Compartilhamentos

Por JAIR ZEMBERG

Um confronto entre policiais da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam), unidade do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e três integrantes de uma facção criminosa resultou na morte dos suspeitos em Macapá, na noite desta segunda-feira (6). O trio era composto por dois irmãos e um terceiro criminoso, todos membros de uma facção do Rio de Janeiro, segundo a polícia.

De acordo com a polícia, por volta das 21h, durante patrulhamento de rotina no Bairro São Lázaro, zona norte da capital amapaense, uma equipe da Rotam identificou um veículo Mobi cinza, de placa RGH6I99, com três ocupantes em atitude suspeita.

Ao tentar abordar o carro, os policiais perceberam a fuga em alta velocidade, dando início a uma perseguição pelas Rodovias Centenário (Norte/Sul) e Duca Serra, até chegar na área de um clube (AABB), na zona leste da cidade.

Lá, os ocupantes do veículo abriram fogo e atingiram a viatura da Rotam várias vezes. Os policiais revidaram e houve uma intensa troca de tiros, na qual os três suspeitos foram atingidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou os óbitos. A polícia acredita que eles entraram no clube para tentar fazer reféns.

Os peritos identificaram os criminosos como João Vitor Campos Teixeira, 22 anos, e os irmãos Ícaro Nunes Silva, 31 anos, Bruno Nunes da Silva, 32 anos.

Segundo a polícia, Ícaro e Bruno Nunes eram membros de uma facção criminosa do Rio de Janeiro que possui ramificações no Amapá e estavam foragidos do presídio local, o Iapen. Os militares também informaram que o trio estava envolvido em um roubo ocorrido pouco antes da troca de tiros.

Os corpos foram removidos para o Departamento de Medicina Legal (DML) e o caso foi apresentado ao delegado de plantão no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) do Pacoval.