‘Jesus e o rock estão na veia’, define Kim Romani

O artista conversou com o Portal SN sobre passado e futuro do rock e a missão de falar sobre Deus

Assim como a maioria dos roqueiros cristãos, Kim Romani também pisou no terreno da música secular onde cresceu como instrumentista sob as influências de nomes como Pearl Jam e Nirvana, ícones do movimento grunge americano. Grunge é um termo que significa “sujo”, mas Romani deixa claro que seu som também é limpo por ser feito especialmente para Jesus. Morando em Macapá, capital do Amapá, ele enfrentou uma reviravolta na vida, e decidiu aplicar o que aprendeu em canções de louvor a Deus, mas sem deixar de lado o visual e os riffs de guitarra. Tem sido assim há 11 anos. Hoje, Kim também é missionário da Igreja Metodista Wesleyana, com muita história e experiências para compartilhar por meio das cifras e letras de músicas como “Jeová Power” e “Paraíso”.