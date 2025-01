Jogos com ídolos amapaenses marcam 75 anos do estádio Glicério Marques

Para celebrar a data, cinco jogos foram organizados com os ídolos que brilharam no estádio municipal de Macapá.

Da REDAÇÃO

Macapá celebrou o aniversário de 75 anos do estádio municipal Glicério Marques, nesta quarta-feira (15), com partidas de futebol que reuniram jogadores que fizeram história no Gigantão da Favela. A programação foi organizada pela Prefeitura de Macapá.

Os jogos começaram às 15h e foram realizados em formato reduzido, com cinco partidas de 15 minutos cada. O público presente teve a oportunidade de assistir a grandes nomes do futebol amapaense em ação. Entre os jogadores, destacou-se Germano Tiago, ex-jogador profissional e atualmente servidor público, que expressou sua emoção em retornar ao estádio.

“É muito bom voltar para este estádio. Vivi aqui a minha infância inteira, primeiro como gandula e depois como jogador. Este lugar é muito especial para mim”, afirmou Germano, que já defendeu clubes como Tuna Luso, Clube do Remo, Paysandu, São José e Ypiranga Clube.

Outro jogador presente foi Valmir Filho, que dedicou sua carreira ao Ypiranga Clube. “Jogar no Glicério novamente é como voltar no tempo, ainda mais com quase todos os meus amigos daqueles tempos aqui jogando comigo”, disse Valmir.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronildo Nobre, destacou a importância de homenagear os ídolos do futebol local. “O Glicério é o palco do futebol amapaense. Hoje, temos aqui jogadores que fizeram história no esporte da nossa cidade. Nossos ídolos merecem ser homenageados”, afirmou o secretário.

História

Inaugurado em 1950, o estádio Glicério Marques foi o primeiro espaço dedicado ao futebol no Amapá. O jogo inaugural foi entre as seleções do Amapá e do Pará. Ao longo dos anos, o “Gigante da Favela” recebeu grandes partidas, incluindo jogos de times nacionais como São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, além de competições como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro das séries C e D.

Em 1975, o estádio passou por uma grande reforma e ganhou iluminação, possibilitando jogos noturnos pela primeira vez. Em 2023, o espaço foi transformado em um complexo esportivo, com quadras poliesportivas, campo de futebol society, pista de skate, piscina e salas para dança e luta. Após permanecer fechado por 10 anos, o estádio reabriu em 2024 e, atualmente, 20 modalidades esportivas são ensinadas para crianças e adolescentes no local.

Quem foi Glicério Marques

Glicério de Souza Marques nasceu no dia 13 de maio de 1915, no Estado do Pará. Ele chegou a Macapá em 1945, a convite do então governador Janary Nunes, para implementar o escotismo no Amapá.

Ao longo de sua vida, Glicério atuou como inspetor de ensino primário, diretor de escolas, presidente da União dos Escoteiros do Brasil em Macapá e da Federação de Desportos e Sociedade Artística de Macapá, além de diretor da Rádio Difusora de Macapá. Ele faleceu em 25 de dezembro de 1955, deixando um legado marcante para o esporte e a educação no estado.