Jovem perde a vida em colisão entre motos

De acordo com a polícia, nenhum dos jovens que conduzia motocicletas tinha CNH

Por JAIR ZEMBERG

Um grave acidente ocorrido às 2h27 deste domingo (5) resultou na morte de uma jovem de 19 anos. A tragédia ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Segundo informações apuradas pelo Portal SN no local do acidente, Celine Jhenifer Costa da Costa pilotava uma motocicleta de placa NEI 3H58 pela Avenida José de Anchieta, no Bairro Paraíso.

A colisão envolveu outra moto, de placa QLN0G69, conduzida por Andrew Lima de Souza, de 24 anos, que transitava no sentido oposto.

Populares acionaram o serviço de emergência, e policiais do 4° Batalhão também atenderam à ocorrência. Uma equipe do SAMU constatou que Celine Jhenifer veio a óbito ainda no local do acidente. Andrew Lima sofreu fraturas e foi socorrido, sendo levado ao hospital de Santana, onde permanece internado.

Sem CNH

De acordo com os policiais de trânsito, nenhum dos condutores possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a moto pilotada por Andrew não estava devidamente licenciada e foi recolhida ao depósito do Detran.

Peritos da Polícia Científica estiveram no local e realizaram os procedimentos necessários para identificar os motivos do acidente. O corpo de Celine Jhenifer foi encaminhado ao Departamento de Medicina Legal em Macapá.

A jovem é filha de uma família grande no comércio de Santana, proprietária do Comercial Gomes, que possui lojas em vários bairros do município.