Jovens são torturados por “tribunal do crime”

Recém-chegados de Laranjal do Jari, vítimas foram alvo de criminosos em habitacional da zona norte da capital. Um deles morreu

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi morto a golpes de faca e um adolescente de 16 anos ficou ferido depois de serem julgados pelo tribunal do crime na zona norte de Macapá. O caso ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (30) , por volta de 17h20, e foi atendido por uma equipe do Batalhão de Força Tática.

Os militares apuraram que as vítimas haviam chegado recentemente do município de Laranjal do Jari e estavam no habitacional Miracema, onde há forte atuação do crime organizado, quando foram rendidas e levadas a pé para uma área de invasão às margens da Rua Coletora, via que passa atrás do habitacional. Lá, foram torturadas e esfaqueadas.

O adolescente sobreviveu aos ferimentos e foi socorrido pelo Samu, já Frandel Wendry Nunes Lima, de 21 anos, foi achado sem vida, com diversas perfurações, inclusive na cabeça.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à vida (DHPP) estiveram na região. Porém, com medo de represálias, ninguém quis contribuir com o trabalho da polícia e os criminosos não foram identificados. O caso é atribuído à guerra de facções.