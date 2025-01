Juíza mantém bloqueio de R$ 300 mil e diz que prefeito se ‘esquiva da justiça’

Breno Almeida foi multado na ação que determinou a recuperação de uma UBS na zona rural de Oiapoque

Por SELES NAFES

A justiça do Amapá manteve a decisão que determinou o bloqueio de R$ 300 mil das contas do prefeito de Oiapoque Breno Almeida (PP). O valor corresponde a uma multa aplicada por descumprimento de uma ordem judicial que exigia a recuperação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade de Vila Velha do Cassiporé, no interior do município.

O caso remonta a uma decisão liminar que foi proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Oiapoque, em 2024, exigindo que o prefeito tomasse providências imediatas para restaurar a UBS. No entanto, após o descumprimento da ordem, foi imposta uma multa pessoal ao prefeito, como forma de garantir o cumprimento da determinação judicial.

Breno Almeida recorreu à Justiça para tentar reverter a medida, alegando que não havia sido intimado pessoalmente sobre a aplicação da multa e solicitando o desbloqueio dos valores que haviam sido retidos. No entanto, a alegação foi refutada pela juíza Simone Moraes dos Santos, que concluiu que a intimação havia sido cumprida adequadamente.

De acordo com o parecer da magistrada, o prefeito de Oiapoque frequentemente se “esquiva das intimações pessoais”, o que dificulta a atuação dos oficiais de justiça na Comarca.

A decisão judicial também lembrou que, mesmo que o prefeito tenha tido ciência da multa em julho de 2024, ele ainda não havia cumprido a ordem, passando mais de cinco meses desde o aviso sem tomar as medidas necessárias.

Em outubro do ano passado, Breno foi reeleito pela população para mais quatro anos de mandato.