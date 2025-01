Ladrão chama táxi para transportar fios furtados e motorista foge com o material

Fios foram retirados de centro esportivo de praça em Macapá e fato foi registrado por câmeras de segurança

Por RODRIGO DIAS

Uma cena digna de filme policial chamou a atenção durante uma ação criminosa no complexo esportivo Jesus de Nazaré, em Macapá. Um homem, ainda não identificado, foi flagrado furtando fios de energia do local. O que ninguém esperava era que o crime tomaria um rumo ainda mais surpreendente.

Após cometer o furto, o ladrão acionou um serviço de táxi para transportar os fios. O taxista, ao chegar ao local e perceber a movimentação suspeita, aguardou o infrator descarregar o material no veículo. Em um momento de descuido do ladrão, o taxista acelerou o carro e fugiu com os fios furtados.

A ação deixou o primeiro infrator perplexo, que ainda tentou correr atrás do táxi, mas sem sucesso. A cena foi registrada por uma câmera de monitoramento de um residência localizada na Passagem José Bonifácio, na manhã de terça-feira (28), e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada e está investigando o caso. Até o momento, nem o ladrão dos fios, nem o taxista foram identificados. A prefeitura já começou a recompor a fiação do complexo esportivo Jesus de Nazaré.

O caso curioso serve de alerta para a ousadia dos criminosos e a necessidade de reforçar a segurança nos espaços públicos.