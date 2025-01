Ladrão corta cabos e deixa centenas de clientes sem internet em Macapá

Crime ocorreu no Bairro Jesus de Nazaré, na região central da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão deixou centenas de pessoas sem internet na tarde de domingo (27), depois de subir em poste e furtar cabos de uma provedora no Bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá.

A Polícia Militar foi chamada e ao chegar ao local constatou que se tratava do furto de fios de internet da empresa Brasil Telecom Comunicação Multimídia.

A ação criminosa foi filmada e as imagens foram repassadas aos militares do 6º Batalhão, que iniciaram as buscas e logo localizaram o suspeito com todo o material furtado. Eles também apreenderam a faca usada para cortar os cabos.

Roniele Nascimento Bento, de 39 anos, já tem passagem pelo mesmo tipo de crime e também por falsidade ideológica. Pelo menos 180 casas tiveram o serviço de Internet interrompido após a ação do criminoso.