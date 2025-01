Ladrão leva 8 celulares e ainda reclama de ‘mixaria’ no caixa

Registrado por câmeras de segurança, crime ocorreu na Avenida 13 de setembro, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O criminoso que invadiu uma loja e roubou vários celulares na tarde desta quinta-feira (16) contou com a ajuda de um comparsa que o esperava para dar fuga numa motocicleta, nas proximidades do estabelecimento comercial, localizado na Avenida 13 de setembro, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Apenas um funcionário estava no estabelecimento quando o bandido chegou, por volta de 14h56. Nossa reportagem apurou que o ladrão levou sete celulares lacrados e mais o aparelho do funcionário, contudo, o que chamou a atenção do dono da loja foi que o assaltante já sabia onde estava tudo, inclusive o caixa instalado recentemente.

Ação criminosa durou quase três minutos e tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Pensando ser um cliente, a vítima abre a porta do estabelecimento para o bandido e, em seguida, é rendida sob a mira de uma arma de fogo.

Vestido de preto e com um boné para dificultar sua identificação, o ladrão retira uma mochila das costas para levar os aparelhos dentro, e depois reclama que havia só “mixaria” no caixa.

Após o roubo, ele deixa o funcionário trancado e foge em direção à esquina, onde o comparsa já o esperava em uma motocicleta branca, nenhum deles foi preso e nem identificado.

No total foram levados 8 aparelhos, 7 da loja e 1 do funcionário. O caso é investigado pela Polícia Civil.