Livro que deu origem ao filme ‘Ainda Estou Aqui’ será distribuído em escolas do Amapá

História saiu das páginas do livro escrito por Marcelo Rubens Paiva e foi parar nas telas de cinema do mundo. Filme concorre a 3 óscares.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O livro que deu origem ao filme brasileiro concorrente a três óscares em 2025 será distribuído gratuitamente para alunos de escolas estaduais do Amapá. A cerimônia que marcará o lançamento da iniciativa cultural e educacional ocorrerá no dia 14 de fevereiro, em Macapá.

A distribuição impressa de “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva, é uma parceria entre o senador Randolfe Rodrigues e o Governo do Estado, tem como objetivo tornar a história do Brasil mais acessível para jovens estudantes e professores. O neto de Rubens Paiva, Chico Paiva, também marcará presença no evento.

O livro é uma obra biográfica que aborda a vida de Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, ex-deputado desaparecido durante a ditadura militar brasileira. O autor mescla relatos pessoais com um panorama histórico, iluminando um dos períodos mais sombrios da história do país. A obra, que agora será distribuída nas escolas estaduais, é considerada essencial para a compreensão crítica do passado recente e a formação cidadã dos estudantes.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues, a ação busca sensibilizar os jovens sobre a importância da memória histórica e os impactos da repressão no Brasil.

“Queremos que essa história, tão rica em lições e em coragem, inspire novas gerações a valorizar a democracia e os direitos humanos”, declarou.

Adaptação cinematográfica

A obra também ganhou as telas em novembro de 2024 com a adaptação cinematográfica dirigida por Walter Salles. O filme “Ainda Estou Aqui”, estrelado por Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva, além de Selton Mello como Rubens Paiva, foi amplamente aclamado pelo público e pela crítica.

Com mais de 3 milhões de espectadores em apenas dois meses, tornou-se o maior sucesso do cinema latino-americano de 2024.

O longa também colecionou prêmios e reconhecimentos internacionais. Fernanda Torres se destacou ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, sendo a primeira brasileira a conquistar esse feito. Além disso, o filme foi indicado a três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres. Esta é a primeira vez que uma produção brasileira falada em português concorre na principal categoria da premiação.

Com um orçamento de apenas US$ 1,35 milhão, “Ainda Estou Aqui” conseguiu atingir um impacto gigantesco, tanto na arte quanto na educação. Agora, com a distribuição do livro nas escolas estaduais do Amapá, espera-se que a obra amplie sua influência, proporcionando um material rico para o debate em sala de aula.