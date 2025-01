Livros, goteiras e forro desabando: CEU das Artes é abandonado em Macapá

Complexo funciona na Avenida Ivaldo Veras, próximo à Cidade do Samba, e foi inaugurado no fim da gestão Clécio na prefeitura

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma inspeção realizada pelo Conselho Regional de Educação Física (Cref) em Macapá, na última quinta-feira (16), revelou o estado de abandono do Centro de Esportes Unificados e Artes (CEU das Artes), localizado na Avenida Ivaldo Veras, ao lado da Cidade do Samba, na zona sul da capital.

O complexo, inaugurado no final do mandato do então prefeito Clécio Luís, já enfrentava abandono e atos de vandalismo apenas um mês após a sua abertura, em dezembro de 2020, conforme demonstrou reportagem do Portal SN na época.

Sob responsabilidade da Prefeitura de Macapá, o CEU das Artes foi projetado para oferecer uma quadra esportiva, pista de skate, espaço para o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), biblioteca e estúdio de dança entre outros espaços.

Entretanto, em janeiro de 2021, pouco depois de sua inauguração, o local foi arrombado, furtado e vandalizado. A falta de segurança agravou a situação, levando ao abandono total do espaço. Ainda assim, algumas pessoas continuam frequentando o local para praticar esportes sob a orientação de instrutores.

Nesta semana, uma nova inspeção foi realizada pelo Cref, acompanhada pelo vereador Patrick Monte (MDB), para verificar a situação do patrimônio público. Durante a visita, as condições precárias do CEU das Artes ficaram evidentes.

Na sala de dança, goteiras inundaram o espaço, e o forro está desabando. Em outra sala, os fiscais encontraram uma pilha de livros e publicações espalhadas pelo chão, em meio ao abandono.

O Cref também conversou com profissionais de educação física que utilizam o local para práticas esportivas. O vereador Patrick Monte deve encaminhar um requerimento à Prefeitura de Macapá solicitando esclarecimentos e providências sobre a situação do CEU das Artes.