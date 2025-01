Lona protege telhado do Aeroporto de Macapá 3 meses após ventania

Imensa lona azul chama a atenção de quem chega ao terminal de passageiros

Por SELES NAFES

Quase três meses após uma forte ventania ter arrancado parte do telhado do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, a estrutura ainda não foi devidamente reparada. Desde o incidente, ocorrido em 3 de outubro de 2024, o terminal de passageiros permanece com um grande rombo na cobertura, protegido apenas por uma lona azul improvisada.

Na ocasião, rajadas de vento desprenderam parte da estrutura superior do terminal, lançando pedaços da cobertura a vários metros de distância. Felizmente, não houve feridos, e o aeroporto continuou operando normalmente, com pousos e decolagens mantidos.

A NOA, consórcio responsável pela administração do aeroporto, iniciou imediatamente a limpeza e anunciou reparos no telhado. No entanto, até o momento, as obras definitivas parecem não ter sido concluídas, e a área danificada permanece coberta apenas pela lona, chamando a atenção de usuários e pessoas que caminham pelo entorno do complexo.

O Portal SN tenta contato com a concessionária do aeroporto.

Inaugurado em abril de 2019, o atual terminal do Aeroporto Internacional de Macapá enfrentou um longo período de construção, marcado por atrasos e investigações. A obra levou mais de 15 anos para ser concluída.