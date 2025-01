Lucas convida Marina a explicar licenciamento da Petrobras: ‘é questão nacional’

Ao falar da importância do petróleo para o Brasil, o senador comparou a empreitada da Petrobras com a usina de Belo Monte, no Pará

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD) convidou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para que ela explique ao Congresso o processo de licenciamento para a Petrobras perfurar um poço exploratório na costa do Amapá, a 550 km da foz do Rio Amazonas. Havia a expectativa de que 2024 encerrasse com a tão esperada autorização, mas isso não ocorreu. No entanto, em entrevista ao Portal SelesNafes.Com, o parlamentar deixou claro que o sentimento no Senado é de otimismo. “É questão nacional, como foi Belo Monte”, disse ele, comparando com a hidrelétrica do Pará que gerou intensos debates no início da década de 2000.